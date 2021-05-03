Зачем Агутин обидел жену? – Личное мнение

Леонид Агутин на днях дал интервью какой-то странной рыжей бабе на Ютубе.

Унизил жену, выставив терпилой. Рассказал, что спит с Варум в разных спальнях. Откровенно поведал о своём температурном режиме и загулах.



Фото: Соцсети

Оказывается, всё у него в жизни было. Леонид сначала считал себя главным, а потом стал подкаблучником. В промежутке между двумя этими событиями он гулял.

Если человек прощает измену, он себя не уважает, не ценит, не любит. Это для меня — факт. Гордый человек никогда не простит предательства — просто не представляю себе такой ситуации.

Если муж бухает, а если ещё и изменяет, то только терпила и половая тряпка, я считаю, может остаться с ним.

Всякое в жизни бывает. В том числе то, о чём окружающим знать не нужно. Например, как ты простила мужа — одно дело, когда сама о себе всё понимаешь, и совсем другое, когда теперь это видят и знают все.

На голубом глазу и непонятно зачем вообще, Агутин рассказывает, что его жена должна была его бросить, а он так рад, что она не сделала этого.

«По идее, моя жена давно должна была меня бросить и просто не трепать себе нервы, не мучить себя. Но я рад, что она этого не сделала».

То есть, даже сам Агутин понимает, что уважающий себя человек должен был его бросить. Не бросила. Кто она после этого? Агутин прямым текстом намекает на это.

Для чего так унижать жену?

Ах, да: наивный олень скажет, что Агутин не унижает жену, а наоборот — восторгается ей. Простила загулы, вот же ж умничка ты моя!

Поцелуй Иуды — это так называется в психологии. Человек, вроде как, хвалит тебя, но так ухаркал своей похвалой при этом, что хрен отмоешься.

«Живем в разных номерах на гастролях. Дома у меня есть своя спальня, у жены — своя. У каждого своя зона, но я могу прийти в спальню жены на свидание, либо она ко мне, я могу спать с ней. Это хорошо сохраняет семью».

Серьёзно? Вот это вот хорошо сохраняет семью? А что, такое можно назвать семьёй? Или всё-таки это совместное проживание двух соседей?

Нет, я всё понимаю — в каждом монастыре свой устав, а в каждой семье своя спальня. Не понимаю я другого — нахрена личное и интимное выносить на Ютуб, перетряхивая перед аудиторией школоты постельное бельё?

О жене-то подумал, как ей всё это слушать, Лёнь?

Тьфу.

Если бы ваш партнёр пошёл рассказывать о внутрисемейных проблемах посторонним людям, как бы вы расценили такое? Предательство? Лучше или хуже измены?

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