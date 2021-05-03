Мнение: Новости борьбы с проклятым прошлым

Новости борьбы с проклятым прошлым

1. В Дагестане убрали памятник Сталину. 2 мая поставили, 3 мая убрали.

Бюст поставили местные представители КПРФ и должны быть открыть 8 мая, накануне Дня Победы.

По заявлениям КПРФ, они будут добиваться восстановления бюста к намеченной дате.

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2. Узбекские "борцы за демократию" о демонстрации Флагов Победы на праздничном концерте.

«Демократическая партия Узбекистана «Национальное возрождение» решительно осуждает преднамеренную провокацию во время нейтральной концертной программы, организованной вчера перед дворцом «Истиклол» независимости в Ташкенте.

Мы не против искусства, мы против превращения искусства в оружие политики.

Мы считаем оскорблением узбекского народа высоко поднять в самом центре столицы флаг оккупационного (захватнического) советского государства, обагренный кровью прогрессивной узбекской интеллигенции и наших добродушных предков.

Мы ждём, когда Генеральная прокуратура даст соответствующую оценку этой провокации».

Подобнее о ситуации рассказывает "Бессмерный полк" Ташкент https://www.facebook.com/groups/9mayuz/permalink/4177371949015446

Дополню, что по счастливому стечению обстоятельств, данные борцы с советской оккупацией счастливо выступают за тесную дружбу с США и Турцией, а также против РФ и Китая. Просто так совпало.

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3. О фильме Девятаев.

Художественный фильм «Девятаев» – это не просто фильм-аттракцион, а серьёзное программное заявление. Всё, что нужно знать о сверхидее, которую донесли авторы фильма и их спонсоры до зрителя. Краткий обзор фильма.

В фильме «Девятаев» два главных героя — попавший в плен лётчик-истребитель Михаил Девятаев и бывший сослуживец Михаила Николай Ларин. Ларин – предатель. Служит немцам, убивает советских граждан. Во время побега группы Девятаева Николай пытается сбить угнанный бомбардировщик и гибнет в бою.

Перед смертью Ларин берёт с Девятаева обещание не рассказывать его отцу о том, что сын перешел на сторону врага. Далее по сюжету в советском госпитале сотрудник госбезопасности просит Девятаева рассказать о том, кто проводил с ним беседы в лагере для военнопленных лётчиков. Михаил не называет имя предателя.

12 лет бывшего лётчика-истребителя допрашивают следователи. 12 лет Михаил Девятаев живёт под подозрением в измене Родине. Но вот наступает 1957 год, Девятаева вызывают в Кремль и вручают Звезду Героя Советского Союза.

Ключевая сцена фильма. Девятаев, в окружении товарищей по побегу, идёт по Красной площади. Музыка, салют, голос Прилучного за кадром:

Я наверное никогда не узнаю — почему мне вдруг поверили. Может потому, что СМЕНИЛОСЬ ВРЕМЯ. А может потому, что я не предал друга. Прошлые ошибки забудутся, а подвиги останутся. Ведь ОШИБКИ НАДО УМЕТЬ ПРОЩАТЬ, а подвиги помнить.

Знаете, что-то мне подсказывает, что в данном случае, режиссёр, сценарист предлагают простить не Сталина, и не сотрудников СМЕРШ/МГБ/КГБ. А предателя, убивавшего советских военнопленных — Николая Ларина и врагов — солдат и офицеров Вермахта. Разумеется, песня «Любимый город может спать спокойно» в исполнении лидера группы «Рамштайн» работает именно на эту идею.

https://samarafilm.ru/2021/04/29/hudozhestvennyj-film-devyataevj-obzor-filma/

Вот еще у френда обзор https://erofey-manager.livejournal.com/299610.html

Учитесь жить толерантно с предателями. Это пригодится, наверное…

Про настоящего Девятаева, а не его идеологизированную подделку, можно посмотреть вот тут. Сам Девятаев и расскажет, как все было.

В кино разумеется ни ногой. может как-нибудь потом на торрентах гляну.

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4. Экранизация "шедевра" Прилепина. Чекисты-упыри присутствуют.

Нажористо то как. Интересно, лишний процентик "Справедливой России" это принесет? Это же типа "левая партия"?

Но все равно, лучше шедевра "Чекист" из благословенных 90х уже не снимут.

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5. Лидеры мнений.

Дудь уже не тот, скрывает сталинские преступления. Но новые "кумиры молодежи" их обязательно разоблачат.



Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине.

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6. Поздравление от ОПЗЖ.

ОПЗЖ в Житомире поздравила жителей плакатом с немецкими эсэсовцами, поблагодарив их за жизнь и перемогу.

Потом убрала и извинилась. Наверное даже местные нацисты удивились такому перфомансу.

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7. На Украине хотят судить за футболку с гербом СССР.



Преступление против современной Украины.



Норма современной Украины.

Хотя, уже готово объяснение – и того и другого засылает ФСБ, чтобы дискредитировать молодую украинскую демократию.

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8. В Иркутске напомнили про настоящую свободу.

В Иркутске повесили плакат со Сталиным с известной цитатой.

Местная либеральная общественность требует убрать это проявление тирании. Зело не любят, когда им про настоящую свободу напоминают.

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9. "Чернобыль". Наш ответ HBO

Попытка снять в ответ на западные помои о советском прошлом еще большие помои, но свои, провалилась, в силу криворукости создателей.

"И запомни, Борис, не нанимай на это дело полных идиотов" (с)

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10. Опасные сочинения о подвигах Красной Армии.

Лидер лиепайского отделения Национального объединения Улдис Липскис обратился с заявлением в Службу госбезопасности, призывая оценить организованный Лиепайской русской общиной конкурс для школьников, в котором молодых людей призывают описать героические подвиги армии СССР в 1941-1945 годы, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze. Также в условиях конкурса говорится о том, что войска СССР сражались за свою страну и ее свободу.

“Время советской оккупации является самым мрачным периодом в истории латышского народа, невыносимые страдания, несчастья и сломанные судьбы в каждом доме. В независимой Латвии нет места глорификации тоталитарного режима, поэтому призываем ответственные учреждения предотвратить любые антигосударственные инициативы, в том числе в Лиепае и в школьной среде города”, – отметил Улдис Липскис.

Заявление направлено руководителю службы госбезопасности Нормунду Межвиетсу, председателю Лиепайской думы Янису Вилнитису и руководителю управления образования Лиепайской думы Кристине Ниедре-Латерей. В тексте заявления говорится, что призыв к участию в конкурсе противоречит исторической правде.

http://baltijalv.lv/news/read/31569 = цинк

А вот если бы писали сочинения о подвигах латышских коллаборационистов и их участии в расстрелах евреев и военнопленных, то наверное все было бы нормально. Организаторы конкурса явно плохо чувствуют латышскую конъюнктуру, наверняка агенты Кремля.

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