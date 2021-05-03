 

Курчатовский институт и Севастополь подписали договор о сотрудничестве

03.05.2021, 21:42, Новости дня
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Курчатовский институт заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Севастополя. Документ в подписали президент учреждения Михаил Ковальчук и губернатор города Михаил Развожаев.

«У нас благодаря Курчатовскому институту появляются в пяти севастопольских школах пять «курчатовских» классов, наполненных оборудованием и компетенциями, которые позволят нашим школьникам существенно усилить свои знания в предметных областях точных наук и естественных наук», – цитирует ТАСС губернатора.

Он выразил надежду, что это повлияет не только на результаты единых государственных экзаменов, но и даст детям возможность поступить в лучшие вузы страны или «учиться в Севастополе и поднимать здесь общий уровень».

«Мы говорили, что география этих классов может быть еще расширена. Первые пять [начнут работу] с сентября, а дальше будем смотреть, как эта программа пойдет», – сказал Развожаев.

Ранее сообщалось, что «Курчатовский институт» в конце года завершит работу над эскизным проектом создаваемой в РФ по поручению президента Национальной базы генетической информации (НБГИ). 



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