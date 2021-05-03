В РФ оценили сроки возобновления авиасообщения с Египтом

Москва выразила надежду на возобновление авиасообщения между российскими городами и курортами Египта в ближайшие месяцы, сообщил посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

Он пояснил, что авиационным властям и органам безопасности важно завершить проверки перед возобновлением авиарейсов, передает РИА «Новости».

«Руководствуясь указаниями президентов РФ и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы», – отметил дипломат.

По его словам, аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха значительно усилили меры безопасности. При этом, как подчеркнул Борисенко, важно учитывать и ситуацию с пандемией коронавируса, которую в Египте можно охарактеризовать как стабильную: работники туристической сферы получили как минимум один компонент вакцины.

Тем не менее посол указал, что эпидемиологическая обстановка может быть непредсказуемой, потому решение о возобновлении авиасообщения будет приниматься в том числе исходя из ситуации с COVID-19.

«Но надеемся, что в скором времени российские самолеты смогут прилететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Граждане РФ очень ждут этой возможности, момента, когда смогут насладиться прекрасным египетским солнцем и Красным морем», – сказал Борисенко.

Ранее президент Российского союза туроператоров (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что российские туроператоры готовы через неделю запустить чартеры на египетские курорты.

23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в рамках беседы было подтверждено восстановление в полноформатном режиме авиасообщения между Россией и Египтом.