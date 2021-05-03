Британия назвала условие для улучшения отношений с Россией

В Лондоне готовы улучшать отношения с Россией, если та изменит свое поведение на мировой арене, сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.

«С точки зрения Соединенного Королевства, дверь для позитивных отношений с Россией и дипломатии для нас всегда остается открытой. Думаю, что эту позицию разделяют и многие страны НАТО, однако поведение РФ должно измениться», – цитирует ТАСС дипломата.

Рааб напомнил, что Лондон критикует Россию за кибератаки, распространение дезинформации и за ситуации с Алексеем Навальным.

«Таким образом, возможность для улучшения отношений с Россией существует, и мы бы это приветствовали, но все здесь зависит от действий России», – добавил британский министр.

Ранее глава британского МИДа Доминик Рааб рассказал Reuters о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение Рааба начать бороться с «фейками и пропагандой из России», процитировав раннехристианского подвижника Антония Великого. «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», – сообщила Захарова.

В апреле глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем.