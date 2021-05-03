Мнение: Послание Путина и голодовка Навального…

Эти события апреля россияне запомнили больше всего.

Левада-центр, включенный Минюстом в список организаций-иноагентов, подсчитал, что 10% россиян назвали самым запомнившимся событием апреля голодовку Навального. Это больше, чем проблемы COVID-19. Коронавирус оставил след в сознании всего 7% россиян.

На обострение ситуации на Донбассе и перемещение войск РФ обратили внимание 9% опрошенных.



Отсюда

Всего 2% россиян в апреле запомнили «покушение на Лукашенко». 3% – прекращение авиасообщения с Турцией.

Пожалуй, можно считать сенсацией, что 17% россиян самым запомнившимся событием апреля назвали послание Путина.

Или это не сенсация? И это вполне нормально, что 17% россиян запомнили событие, о котором говорили по всем ТВ-каналам, со всех утюгов России? Или это даже маловато?

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