Мнение: Сдохни, но сделай

Пишут, что доктор Мясников отметился в «Воскресном вечере», призвав то ли к принудительной вакцинации, то ли к сегрегации по признаку «привился-не привился». Возмущение медиа-доктора вызвало несоответствие аналоговнеимеющих вакцин, способных поднять мертвого (прямо-таки живая-мертвая вода: оживит покойника и упокоит живого), и категорическое нежелание населения прививаться. Отчего и неважные статистические показатели.

Насчет принудительной вакцинации — это, конечно, уже за гранью добра и зла. Практики «отряда 731» и доктора Менгеле в одном флаконе, но для фашистского режима это, впрочем, в порядке вещей — не будем забывать, где живем. Сегрегация — это тоже из той же оперы, и тот же ответ: фашизация идёт сейчас в мировом масштабе, так что в данном случае Мясников изгибается в полном соответствии с линией партии.

Однако здесь важен совершенно иной аспект. Сама система управления России не тянет вполне тривиальные управленческие задачи и решения. Мы видим, что поставленные задачи из раза в раз просто не исполняются. Путин заявил, что к концу лета будет привито 70% взрослого населения. При том, что взрослого населения у нас примерно 110 миллионов, а привитыми полностью (то есть, двумя дозами) на 30 апреля числится 7,5 млн человек (а старт вакцинации был дан 10 декабря), то такими темпами к концу лета вакцинируют еще 7,5 млн. Пусть 10. В итоге это составит примерно 15-20% от заявленного Путиным показателя.

Вот эти 20% и есть показатель эффективности путинской «вертикали». Это предел, который она вытягивает как система управления. И дело даже не в том, что этим людям плевать на население, конечно, плевать. Здесь иное — любая поставленная задача выполняется с тем или иным успехом. Для критически важных задач выполнение должно стремиться к 100 процентам, хоть ты умри.

Кстати, в этой ситуации вспоминается слегка анекдотическое различие между американской и советской системами управления. Американская основана на лозунге «Сделай или умри». Советская – «Сдохни, но сделай». То есть — даже смерть в советской системе не являлась уважительной причиной невыполнения поставленной задачи. И это, кстати, не шутка.

Для путинской вертикали вообще нет никаких лозунгов. Она просто отрабатывает номер. А не отработает — начальство выдвинет новую цель, никак не объясняя провал прежней. Если кто заметил, то путинские послания своей «элите» структурно построены так, что никакого отчета по выполнению предыдущих поставленных задач в них не заложено. Вообще. Что означает по факту тотальную безответственность от исполнителей до управляющего контура. Мы ставим дурацкие задачи, а вы их не выполняете. А потому — вот вам новый список дурацких задач.

Логично, что такая система управления просто обязана генерировать нулевой результат. Ну, или вытягивать 20 процентов. В лучшем случае. Что мы и наблюдаем.

Проблема здесь не в стрелочниках-исполнителях. Если у директора предприятия все разваливается, то первый вопрос всегда обращен к нему — это ты выстроил свою команду и систему принятия и исполнения решений. Тебе и отвечать.

Для России такой подход нонсенс. Первое лицо здесь вообще не для этого. Поэтому и результат.

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