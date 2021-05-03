OPPO до конца мая представит три мощных смартфона линейки Reno6

Новые флагманы уже до конца мая готова представить на международном рынке компания OPPO. Reno6 выйдут в трех модификациях, наиболее актуальная из которых получит Snapdragon 888.

Обновить линейку своих флагманов решила китайская компания OPPO, выпустив очередную тройку моделей с самыми актуальными технологиями. Представят аппараты уже в мае, однако сведения о характеристиках Reno6 уже сейчас появились в Сети. Так, базовый девайс оснастят платформой на одном кристалле Dimensity 1200 от MediaTek. Восемь ее ядер имеют частоту до 3 Гигагерц, также есть «на борту» графический ускоритель Mali-G77 MC9 и модем для работы в мобильных сетях пятого поколения. Дисплей устройства обновляет изображение на частоте до 90 Герц.

Средняя по оснащенности модель Reno6 Pro работает на Snapdragon 870, тактовая частота ядер которого достигает 3,2 Гигагерц. За графику здесь отвечает блок Adreno 650, при этом частота обновления картинки на экране не отличается от предыдущей модели. Главный же смартфон серии, Reno6 Pro+ получил самый мощный процессор от Qualcomm, Snapdragon 888, частота работы ядер которого равна 2,84 ГГц. Кроме того, есть в аппарате модем Snapdragon X60 5G и Adreno 660. В этой модификации дисплей получил поддержку частоты обновления до 120 Герц.

При этом долгосрочную работу всех девайсов линейки будут обеспечивать аккумуляторы с одинаковой мощностью в 4,5 тысячи мА•ч. Восстановить энергию батареи можно с помощью беспроводной 65-ваттной и 30-ваттной проводной зарядок. Официальную презентацию китайский бренд запланировал на 22 мая, тогда же будут раскрыты и другие подробности относительно новинки.

Источник: 3dnews.ru