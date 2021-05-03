Борис Корчевников показал поклонникам трогательный снимок с младенцем на руках

Праздник Светлой Пасхи телеведущий Борис Корчевников провел в кругу близких людей. Он показал поклонникам в микроблоге Instagram «важную встречу», опубликовав снимок с младенцем на руках.

В выходные дни ведущий «Судьбы человека» увиделся со своими друзьями, которые сравнительно недавно стали родителями девочки Софии. При любом удобном моменте Борис Корчевников спешит к ним, чтобы поиграть с малышкой. На фото, которое он показал в микроблоге, девочка запечатлена в плюшевом комбинезоне, а их лица практически на одном уровне. Телеведущий расплылся в трогательной улыбке, которую отметили многие фолловеры. Также в комментариях написали, что Борису Корчевникову идет роль отца. Некоторым показалось, что София даже внешне похожа на него, особенно – глаза.

Знаменитый ведущий неоднократно признавался, что и сам мечтает о семье и детях. Однако он никак не может встретить вторую половинку, чтобы обрести семейное счастье. Ранее в Сети появилась информация о том, что Борис Корчевников ухаживал за дочерью Геннадия Сайфулина. Пока неизвестно, ответила ли Анастасия взаимностью звезде «Кадетов» или нет.