 

Боевики три раза нарушили режим перемирия на Донбассе – штаб ООС

03.05.2021, 21:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Возле Песков Донецкой области оккупанты стреляли по позициям Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Крымское оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Луганского – еще из стрелкового оружия.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1259659814428863/

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет, добавили в штабе. О нарушениях боевиков сообщили представителям ОБСЕ, говорится в сообщении.

В пасхальное воскресенье, 2 мая, боевики на Донбассе один раз нарушили договоренности о прекращении огня.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 
В течение 2021 года уже погибло более 30 украинских военных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / Мишустин поручил сделать обязательными COVID-рекомендации для бизнеса

15.10 / ФСБ предотвратила теракт у «Родины-матери» в Волгограде

15.03 / Мендель: “Моя любимая сцена в “Слуге народа”, когда президент говорит МВФ: “Денег вам дать? У меня в комнате лежит эта сумма”. Полный текст интервью Мендель Бацман

03.03 / Тысячи россиянок подали заявки на главную роль в фильме на МКС

15.07 / Глава минобороны Эстонии назвал Россию врагом

29.12 / Мутация коронавируса будет продолжаться – эксперт ВОЗ

09.03 / Госдума поддержала поправки в три кодекса о приоритете Конституции

22.10 / Новые рекорды по COVID-19 в Украине, “Шахтер” обыграл “Реал”. Главное за день

22.09 / Соратник Порошенко обвинил Обаму в «сдаче» Крыма России

09.11 / Испанские ученые рассказали, где на Марсе следует искать следы жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика