Боевики три раза нарушили режим перемирия на Донбассе – штаб ООС

Возле Песков Донецкой области оккупанты стреляли по позициям Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Крымское оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Луганского – еще из стрелкового оружия.

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Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет, добавили в штабе. О нарушениях боевиков сообщили представителям ОБСЕ, говорится в сообщении.

В пасхальное воскресенье, 2 мая, боевики на Донбассе один раз нарушили договоренности о прекращении огня.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

В течение 2021 года уже погибло более 30 украинских военных.

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