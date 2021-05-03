Как тиктокреша на ветеранах заработала – Личное мнение

Тиктокерша Дина Саева, хвастаясь перед своей менторшей Ксенией Собчак заработками, назвала сумму в 200 тысяч «копейками».

Ну, назвала и назвала. Некрасиво, конечно, учитывая, что средняя пенсия в России составляет 14 тысяч, но это ещё не всё.



Фото: Соцсети

Эти самые «копейки» — 200 тысяч — Саева получила за короткое видео-поздравление ветеранов с Днём Победы.

Прочитали? Осознали? Теперь выскажусь.

Я в этих «интернетах» — далеко не девочка и всё понимаю, но есть вещи, за которые брать деньги — просто грешно. Нельзя.

Поздравлять ветеранов за деньги — ну, я даже не знаю, как назвать такого человека. Вот как?

Кто эта Дина? Почему она настолько отморожена, что этого не понимает? Кем она воспитана? На чём она воспитана?

Чтобы эта девочка красиво лежала под камерами, как на фото в коллаже выше, наши деды и прадеды теряли ноги, руки, жизни на фронте.

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Знаете, сколько моя бабушка Вера солдатов на себе с поля боя вытащила, чтобы такая вот Дина, в принципе, получила шанс родиться?

Бабушка давно умерла: боевые ранения, а потом — тяжелейшая работа, когда надо было поднимать разрушенную страну, сделали её не очень здоровым человеком.

Вера не дожила до момента, когда тиктокерша поздравила ветеранов за деньги. А если бы дожила, наверное, утирала бы слёзы и говорила: «Спасибо, внученька».

И я бы сделала всё, чтобы бабушка не узнала, что «внученьке» за поздравление заплатили. Это разбило бы Вере сердце. Сердце, полное веры в людей. Даже тех, которые этого недостойны.

Есть что сказать?

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