 

Мнение: Уничтожение мирного склада боеприпасов в Фуа

03.05.2021, 20:56, Разное
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Уничтоженный склад боеприпасов в районе Фуа в Идлибе. На складе хранились артиллерийские снаряды различных калибров, ракеты для "Града", мины для минометов, ПТУРы, боеприпасы для стрелкового оружия и т.ж.
Сегодняшние удары наносились ВКС РФ в рамках продолжающейся не первый месяц воздушной кампании нацеленной на инфраструктуру "Хайят Тахрир-аш-Шам". По утверждениям боевиков "Хайят Тахрир-аш-Шам" склад был поражен российским беспилотником-камикадзе. Кадров удара по складу тем не менее пока нет – есть лишь фото масштабного взрыва и его последствий.
Сам взрыв был такой силы, что от самого склада практически ничего не осталось, вокруг места взрыва разбросаны неразорвавшиеся боеприпасы.


Мирные протестующие протестуют против варварских российских бомбардировок!


Террористы из "Белых касок" тоже здесь.

И еще.

1. В Сирии готовятся к выборам. В текущих раскладах, там безальтернативно победит Асад, так как его оппоненты на выборах в лучше случае просто никакие.  Самый популярный лидер у сирийской оппозиции, главарь ХТШ Джулани, по понятным причинам в выборах участия не примет.
2. В Сирии пройдет масштабная амнистия, под которую попадут десятки тысяч человек не замешанных в особо тяжких преступлениях. С одной стороны, это позволяет разгрузить перегруженные тюрьмы, с другой стороны, Асад перед выборами показывает определенную мягкость, чтобы привлечь дополнительные голоса. Плюс ко всему, это продолжение известной линии Министерства примирения, которая реализуется через периодические амнистии с 2016-го года.

Источник: Colonel Cassad



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