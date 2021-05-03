Госдеп заявил о желании Байдена обсудить с Путиным стабилизацию отношений

Президент США Джо Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его словам, Штаты не стремятся к обострению отношений с Россией, однако будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными, передает ТАСС.

«Мы не стремимся к эскалации [двусторонних отношений], мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если РФ двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», – сказал Блинкен.

Также он добавил, что возможность более стабильных и предсказуемых отношений США с РФ зависит от решения Москвы. Госсекретарь США напомнил, что несмотря на «глубокие противоречия», страны смогли продлить стратегический договор СНВ-3, передает РИА «Новости».

«Мы будем искать и другие возможности (сотрудничества – ред.), но… это будет результатом того, что РФ решит делать или не делать», – добавил Блинкен.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил возможную встречу Путина и Байдена.

13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».

Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена и Австрия предлагали стать площадкой для саммита РФ и США.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пока официально не согласилась на проведение саммита РФ – США, этот вопрос по-прежнему изучается.