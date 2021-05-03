 

Немецкие экологи подали иск против «Северного потока – 2»

03.05.2021, 20:48, Новости дня
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Немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2».

«NABU сегодня подал иск против выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения строительства газопровода «Северный поток – 2». Иск касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии», – приводит ТАСС сообщение организации.

В январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года.

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку «Северного потока – 2».

В апреле природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe вновь потребовала от суда Гамбурга аннулировать разрешение на строительство газопровода в водах ФРГ.



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