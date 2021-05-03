 

В дневниках Геббельса нашли планы создания корейской молодёжной группы для развращения населения России

03.05.2021, 20:28, Разное
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Министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс ещё в 1938 году принял решение создать музыкальную группу из молодых корейцев для оболванивания и развращения населения покорённых народов СССР.

С таким сенсационным заявлением выступил Дрезденский институт истории после изучения архивов Геббельса.

Йозеф Геббельс ещё в 1938 году принял решение создать музыкальную группу из молодых корейцев для оболванивания и развращения населения покорённых народов СССРРассуждая над методами уничтожения культуры и образования народов СССР после его завоевания, Геббельс рассматривал в качестве основного варианта создание и широкое распространение низкопробной и пошлой музыки, исполняемой коллективами молодых азиатских арийцев. Министр пропаганды отмечал, что жители южной части Корейского полуострова являются чистыми арийцами, таким образом, именно они лучше всего подходили на эту роль.

Планам Геббельса помешала нерешительность Японии, которая не хотела вступать в войну с СССР на стороне нацистов, что не позволило организовать достаточное количество пропагандистских баз на территории Кореи. Проект в дневниках Геббельса упоминается под кодовым названием «Боевые танцоры СС», или BTSS.

– Геббельс считал, что образы женственных, чувственных молодых азиатов заставят девушек отказаться вступать в связь с менее красивыми славянами и мечтать о корейском арийце, что подорвёт рождаемость на территории СССР. Также мужчины, которые захотят уподобиться своим кумирам, утратят мужественность, не смогут воевать и станут в основном гомосексуалистами. Таким образом всего за 2 поколения Геббельс планировал сократить население Сибири и Дальнего Востока на 300 млн. человек силами только корейских молодёжных агитбригад СС, – рассказывает профессор Дрезденского института истории Ханс Даллесберг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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