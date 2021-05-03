 

Ученые смогут прогнозировать углеродный цикл на экзопланетах

03.05.2021, 20:16, Разное
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Развитие жизни возможно только при стабильных температурах. На Земле при наличии определённого углеродного цикла поддерживается относительно постоянный температурный режим. Новейшая научная разработка ученых SRON VU и RUG, это модель которая позволяет спрогнозировать наличие на экзопланете углеродного цикла, а также точно определить его отсутствие. Расчеты направленны на массу планеты, размер ее ядра и количество в атмосфере СО2.
Заглядывая за пределы Солнечной системы, в надежде обнаружить там наличие жизни, астрономы лишены возможности осматривать поверхности планет. Даже самые современные телескопы, пока что крайне ограничены для этого, так как размеры экзопланет невелики и расстояния до них огромны. Тем не менее, проанализировав спектр звездного света, который проходит сквозь них, представляется возможным частично расшифровывать их атмосферный состав. При этом спектральное разрешение современных телескопов позволяет осуществлять «дешифровку», что способствует определению состава вещества атмосферы. Разработанная учеными модель, может сопоставлять расчёты количества СО2 в атмосфере с массой и размером ядра планеты, при этом важное условие, это наличие углеродного цикла, которое выясняется путем наблюдений, проводимых с помощью современной оптики. Данное исследование открывает широкие возможности для дальнейшего изучения пространства за пределами солнечной системы.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Источник: glas.ru



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