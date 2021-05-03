Климкин: До конца года на Донбассе выдадут до 1 млн российских паспортов

“Сейчас мы в значительной степени потеряли всякое влияние на обсуждение вопросов Донбасса. Это связано с тотальной паспортизацией, которая там сейчас происходит. До конца года там, скорее всего, будет до 1 млн российских паспортов”, – сказал Климкин.

Он отметил, что боевики “зачищают” на оккупированных территориях все украинское.

“Это значит, что нужно наконец прекратить делать вид, что мы держимся в той же логике, в той же парадигме, как раньше, любых Минских договоренностей. Это уже не работает, Россия это разрушила. То мы встречаемся вдвоем, то мы дипломатов высылаем, то еще что-то делаем. Это выглядит, как бардак. А бардак в отношениях с Россией всегда опасен”, – подчеркнул Климкин.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.

25 апреля зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца года.

27 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили 583 тыс. граждан.

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