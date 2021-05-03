После Суэцкого кризиса: все дороги ведут через Азербайджан

Мамед Эфендиев, отдел экономики 2 мая 2021, 02:30

Инцидент в Суэцком канале затронул практически все сферы экономики. Оценивая ситуацию как инцидент, перерастающий в экономическую катастрофу, эксперты взялись за поиски альтернативных транспортных коридоров. И в первую очередь, конечно, в направлении Восток-Запад. Но при этом почему-то в тени оставался вопрос о маршруте Север-Юг. Хотя для мира, в том числе и Азербайджана, оба маршрута имеют огромное значение.

После инцидента в Суэцком канале мир задумался над альтернативой

И объяснение тому простое. Все больше в качестве альтернативы говорят уже о маршруте через Арктику. Но суровый климат вызывает опасности разного рода. А Китай умело воспользовался закрытием канала, увеличив свой экспорт по суше через Россию и через так называемый срединный коридор – через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию. Да, сильно актуализировалась железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая и до этого приобрела особое значение с реализацией китайской инициативы «Один пояс, один путь». Только в первом квартале текущего года грузопоток по БТК составил 154 836 тонн или 2 468 вагонов против 78 тыс тонн за аналогичный период прошлого года. На фоне пандемии коронавируса значительно вырос спрос на грузоперевозки через БТК и Срединный коридор в целом. Рост двойной, но и в нем наметились уже изменения.

Так, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств отметил огромный потенциал стран-участниц Тюркского совета для увеличения взаимной торговли и инвестиций в экономику. Но… в свете достигнутого между Баку и Ереваном мирного соглашения, которое позволит возродить Великий шелковый путь по этому направлению, что увеличит роль Каспийского моря.

Это откроет перед странами новые возможности для эффективного использования преимуществ китайской инициативы. По его словам, Транскаспийский международный транспортный коридор становится самым безопасным и кратчайшим торговым маршрутом между Европой и Азией. Аксакал тюркского мира явно имел в виду предполагаемый транспортный коридор через Зангезур и Нахчыван. Он соединит в скором будущем Азербайджан с его Нахчыванским анклавом и далее с Турцией.

Китайский стратегический маршрут открывает новые перспективы для “Баку-Тбилиси-Карс”

А тут из тени выходит на арену и несколько забытый в последнее время другой транспортный коридор – Север-Юг. Значимость данного проекта, реализуемого Азербайджаном и другими странами региона, имеет не меньшее значение для глобальной торговли. Здесь следует отметить задержку по понятным причинам исполнения проекта с иранской стороны. Азербайджан и РФ практически завершили необходимые работы на своей территории. Более того, Баку даже помог Тегерану с финансированием последнего участка железной дороги на иранской территории Решт-Астара протяженностью 167 км.

Но темпы прокладки железной дороги оставляют желать лучшего. Как отметил недавно замминистра дорог и градостроительства Ирана, 41-километровая железная дорога, соединяющая Решт с портовым городом Энзели, достигла 63%. По его оценкам, этот участок будет завершен в текущем 1400 иранском году (до марта 2022 года). Такими темпами строительство небольшого участка дороги может затянуться еще на несколько лет.

Вот бы еще запустить коридор Север-Юг

Инцидент в Суэцком канале, конечно, мог бы способствовать ускорению этих работ, да санкции мешают. Но и тут, кажется, открываются новые горизонты – идет некоторое сближение позиций Тегерана с Вашингтоном.

Да и Вашингтон, думается, не должен возражать против данного маршрута, так как он является некоторой альтернативой коридору Восток-Запад, поддерживаемый Китаем. А что хорошо для Китая, то не может быть хорошо и для США. Помешать непосредственно реализации международного транспортного коридора Восток-Запад уже трудно, маршрут действует не первый год, все больше разветвляется и укрепляется. А МТК Север-Юг может его несколько «разгрузить». В то же время ввод в действие обоих маршрутов обещает совсем иную картину – они больше будут дополнять друг друга.

И роль центральной перевалочной базы в точке пересечения двух маршрутов будет играть Азербайджан. Порой даже трудно поверить, что страна сумеет справиться с такими объемами перевалки. Не случайно эксперты видят большой потенциал для развития железнодорожного сектора Азербайджана в ближайшем будущем.

И налаживание железнодорожной инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах, в районах, где ведется добыча углеводородов и развивается сельское хозяйство, поможет повысить конкурентоспособность железнодорожного сектора страны. А это, в свою очередь, будет способствовать развитию производства, торговли и поставкам агропродукции и других товаров. И не только в Азербайджане. А политические интриги в конечном итоге уступят место экономическим интересам.