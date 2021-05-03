Зеленский выступил с речью о России и Крыме: Это и есть война

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник посетил Польшу. Его визит был приурочен к 230-летию польской конституции. Также глава государства встретился с польским коллегой Анджеем Дудой и лидерами других государств. По итогам переговоров было сделано совместное заявление глав пяти стран. Помимо Зеленского свои подписи под документом поставили президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

Однако в своей речи на саммите Зеленский говорил отнюдь не о юбилее: глава Незалежной вновь запел “старую песню о главном”. Политик выразил благодарность присутствовавшим за поддержку Украины и её территориальной целостности, в очередной раз заявив об аннексии Крыма Россией, а также напомнил о войне на юго-востоке страны.

“Это и есть война в Европе”, – заявил Владимир Зеленский.

Вспомнил Зеленский и про Майдан, обратив внимание, что в 2014 году сотни украинцев погибли, сражаясь за независимость. Он подчеркнул, что украинский народ, как и европейский, хочет демократии. Затем президент заявил, что война на Донбассе также является войной Украины за независимость, намекнув, что Киев якобы противостоит не своему собственному народу, а мифической “российской угрозе”.

Помимо этого Владимир Зеленский неожиданно сказал, что Украину не надо звать в Евросоюз. По словам лидера Незалежной, ей нужно лишь равноправное партнёрства с европейскими странами.