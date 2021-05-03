 

ФАС согласилась принять в качестве штрафа от Apple 3 тысячи iPhone и MacBook

03.05.2021, 20:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и компания Apple пришли к соглашению о порядке выплаты штрафа, ранее назначенного IT- гиганту — купертиновцы до 1 июля 2021 года обязались передать в региональные управления ФАС 3 000 последних моделей iPhone и MacBook.

– Мы с уважением относимся к решению российского антимонопольного органа, но из-за пандемии и экономического кризиса у нас возникли некоторые проблемы с оборотными средствами. В итоге нам удалось договориться о поставках ФАС лучших наших устройств — iPhone 12 pro max 512gb и последних MacBook Pro. От этой сделки выиграют все, в том числе сотрудники ФАС, у которых будет возможность использовать в своей работе самые передовые телефоны и ноутбуки, – заявил юрист Apple Тимофей Стрельцов.

Первая партия «яблочных» устройств будет передана ФАС уже 15 мая. Опыт уже заинтересовал руководство Федеральной налоговой службы и Таможенной службы — в ближайшее время ведомства могут предложить Apple выплачивать часть сборов продукцией компании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.11 / 400 тысяч за онлайн

28.02 / Володин предложил закрепить обязательства депутата перед избирателями

14.12 / Прием биодобавок связали с пониженным риском заражения SARS-Cov-2 у женщин

25.10 / «И стар и млад прется в лифт! Вы чо?»

08.07 / Мнение: Ленин восстал из ада

15.07 / Почему при походах летом важно иметь достаточное количество воды

15.02 / Моргенштерн преподнес своей девушке часы с бриллиантами за 1 млн рублей

16.10 / Вопрос дня: Как ожирение влияет на лечение Covid-19?

17.07 / Романов «Ковчег»

24.08 / «В русском роке было больше духа, чем стиля»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика