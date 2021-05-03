ФАС согласилась принять в качестве штрафа от Apple 3 тысячи iPhone и MacBook

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и компания Apple пришли к соглашению о порядке выплаты штрафа, ранее назначенного IT- гиганту — купертиновцы до 1 июля 2021 года обязались передать в региональные управления ФАС 3 000 последних моделей iPhone и MacBook.

– Мы с уважением относимся к решению российского антимонопольного органа, но из-за пандемии и экономического кризиса у нас возникли некоторые проблемы с оборотными средствами. В итоге нам удалось договориться о поставках ФАС лучших наших устройств — iPhone 12 pro max 512gb и последних MacBook Pro. От этой сделки выиграют все, в том числе сотрудники ФАС, у которых будет возможность использовать в своей работе самые передовые телефоны и ноутбуки, – заявил юрист Apple Тимофей Стрельцов.

Первая партия «яблочных» устройств будет передана ФАС уже 15 мая. Опыт уже заинтересовал руководство Федеральной налоговой службы и Таможенной службы — в ближайшее время ведомства могут предложить Apple выплачивать часть сборов продукцией компании.

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