 

Роскомнадзор из-за «американской пропаганды» по ошибке заблокировал песни Янки Дягилевой

03.05.2021, 20:07, Разное
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В ведомстве пояснили, что предписание удалить все песни авторства Янки Дягилевой в течение 24 часов, которые получили крупнейшие музыкальные сервисы России, было отправлено по ошибке.

Нейросеть, используемая Роскомнадзором для распознавания вражеской пропаганды, неверно интерпретировала имя исполнительницы как простонародное обозначение американцев – «янки».

Регулятор потребовал удалить данные песни, поскольку в них якобы содержатся пропаганда ценностей враждебных государств. В течение 3 часов песни Янки Дягилевой пропали с сервисов YouTube, iTunes и Яндекс.Музыка.

Ошибка обнаружилась только к вечеру, когда полиция на улице стала штрафовать водителей за то, что песни Дягилевой играли у них в салоне. Недовольные граждане стали писать в Администрацию президента, после чего Роскомнадзор вынужден был снять запрет на данные песни. К моменту публикации новости песни Янки Дягилевой возвращены на крупнейшие музыкальные сервисы.

– Мы не подумали, что у слова «янки» могут быть другие значения. Это ошибка наших программистов, которые так настроили нейросеть. Впрочем, тут может всё оказаться не так просто. Мы уже выяснили, что песни Виктора Цоя писались по приказу ЦРУ. Неизвестно ещё, по чьему наущению писала песни эта гражданка Дягилева. Следствие проведёт по этому поводу проверку. Но, поскольку у нас правовое государство, мы снимаем блокировку с них пока что, – пояснил источник в Роскомнадзоре.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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