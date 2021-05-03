МВД проверит всех граждан, отмечающих День Победы 8 мая

Руководство «Союза офицеров России» обратилось к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку всех граждан, которые отмечают День победы 8 мая.

– Мы, наши отцы и деды уже 75 лет празднуем День победы 9 мая, а вот в западных странах, чей вклад в борьбу с фашизмом был минимален, отмечают 8 числа. После распада Советского Союза началась масштабная кампания по фальсификации истории не в пользу России — переписывали учебники истории, снимали фильмы про выдуманные подвиги британских и американских солдат, а грантоедские фонды освоили миллионы долларов на проведении сотен конференций и семинаров, принимающих роль советского народа во Второй мировой войне. За последние годы сделано немало для нормализации ситуации, но семена, посеянные западными спецслужбами, взошли по всей России. Поэтому мы призываем провести доследственную проверку всех граждан, которые отмечают День победы 8 мая, обратив особое внимание на социальные сети. Мы глубоко убеждены, что за этими людьми явно есть и другие грехи, вплоть до сотрудничества с западными спецслужбами, – заявил председатель президиума «Союза Офицеры России» Сергей Липовой.

Как нас заверили в пресс-службе МВД, в ведомстве давно обратили внимание на эту проблему и пообещали проверить каждого гражданина, замеченного в публикации подозрительных материалов 8 мая.

—