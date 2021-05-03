 

МВД проверит всех граждан, отмечающих День Победы 8 мая

03.05.2021, 20:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководство «Союза офицеров России» обратилось к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку всех граждан, которые отмечают День победы 8 мая.

– Мы, наши отцы и деды уже 75 лет празднуем День победы 9 мая, а вот в западных странах, чей вклад в борьбу с фашизмом был минимален, отмечают 8 числа. После распада Советского Союза началась масштабная кампания по фальсификации истории не в пользу России — переписывали учебники истории, снимали фильмы про выдуманные подвиги британских и американских солдат, а грантоедские фонды освоили миллионы долларов на проведении сотен конференций и семинаров, принимающих роль советского народа во Второй мировой войне. За последние годы сделано немало для нормализации ситуации, но семена, посеянные западными спецслужбами, взошли по всей России. Поэтому мы призываем провести доследственную проверку всех граждан, которые отмечают День победы 8 мая, обратив особое внимание на социальные сети. Мы глубоко убеждены, что за этими людьми явно есть и другие грехи, вплоть до сотрудничества с западными спецслужбами, – заявил председатель президиума «Союза Офицеры России» Сергей Липовой.

Как нас заверили в пресс-службе МВД, в ведомстве давно обратили внимание на эту проблему и пообещали проверить каждого гражданина, замеченного в публикации подозрительных материалов 8 мая.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.02 / Мнение: Выборы в Эквадоре как маркер нового “Розового прилива”

27.11 / “Мое сердце всегда занято”: Юлия Барановская раскрыла секрет своих отношений

02.09 / Выпьем за любовь: после начала нового романа Брэд Питт представил шампанское собственного производства

27.09 / Эксперт о напрасных надеждах Лукашенко на помощь России: Путин его не любит

29.06 / Четырехвалентная вакцина от ВПЧ доказала стопроцентную эффективность за 14 лет

21.12 / “Откладываем телефоны”: Бузова рассказала о личной жизни с Манукяном

08.07 / Появилась информация о возможном открытии кинотеатров в Москве с 1 августа

23.12 / Светлана Лобода раскрыла секрет стройности

13.12 / Омыть сапоги в Индийском океане!

18.12 / Лукашенко пытается воссоздать СССР в Белоруссии?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика