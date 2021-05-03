Мнение: “Радио Свободы” не будет подчинятся российским законам

Иностранные агенты из "Радио Свобода" угрожают, что не будут исполнять никаких указаний РКН.

При этом "Медузу" называют "ведущим российским источником новостей".

Атака на RFE / RL вызвала опасения, что российское правительство может закрыть деятельность RFE / RL на территории России.

Госдепартамент США заявляет, что свобода прессы в России находится под растущей угрозой, поскольку власти навешивают на RFE / RL и другие СМИ ограничительные ярлыки «иностранных агентов» и налагают штрафы. Выступая на брифинге для прессы 29 апреля, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что российское правительство все более «нетерпимо относится к взглядам со стороны», пытаясь подавить любое инакомыслие в стране.

Комментарии прозвучали в связи с тем, что Роскомнадзор в последние месяцы наложил на русскоязычные службы Радио «Свобода» штрафы на сумму почти миллион долларов за сотни нарушений закона об «иностранных агентах». В своем последнем залпе против независимых СМИ российское правительство, нацелившись на ведущий российский источник новостей, назвало базирующуюся в Латвии «Медузу» «иностранным агентом».

«Мы ясно дали понять, что действия России против РСЕ/РС и других СМИ, обозначенных как так называемые «иностранные агенты», неоспоримо указывают на нетерпимость и репрессивные ограничения», – сказал Прайс.

Впервые принятый в 2012 году и с тех пор несколько раз изменявшийся в сторону расширения своего действия закон «об иностранных агентах» дает властям право клеймить неправительственные организации, правозащитные группы и средства массовой информации, которые, как считается, получают иностранное финансирование политической деятельности, как «иностранных агентов».

Среди прочего, закон требует от новостных организаций, получающих иностранное финансирование, маркировать контент в России как созданный «иностранным агентом». Обязательное объявление из 24 слов должно быть в два раза больше размера шрифта, используемого для заголовка статьи. Для видеоматериалов текст должен занимать не менее 20 процентов экрана и отображаться не менее 15 секунд.

Атака на RFE/RL вызвала опасения, что российское правительство, возможно, собирается закрыть деятельность RFE / RL в России и выдавить его русскоязычные службы и сеть Current Time, управляемую RFE/RL в сотрудничестве с VOA, за пределы страны. .«Если российское правительство продолжит движение к принудительному закрытию RFE / RL, мы ответим», – сказал Прайс, не уточняя, какие действия могут быть предприняты.

Независимая некоммерческая корпорация, получающая финансирование от Конгресса США, RFE/RL отказывается соблюдать закон об «иностранных агентах».

Президент RFE/RL Джейми Флай сказал: «RFE/RL не будет поставлено в положение, подрывающее свободу слова и журналистскую честность. Мы не позволим Роскомнадзору и Кремлю принимать редакционные решения о том, как мы взаимодействуем с нашей аудиторией в России ».

В последние недели госсекретарь Энтони Блинкен поднял вопрос о РСЕ/РС со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы очень озабочены ситуацией с РСЕ / РС в России», – сказал Блинкен 28 апреля на круглом столе, посвященном свободе прессы в мире.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать RFE/RL и найти правильный путь вперед. В конечном счете, Москва делает то, что будет делать Москва, но мы стараемся быть уверенными, что хотя бы в некотором смысле мы можем оказывать поддержку и помощь, даже если наша пропаганда останется без внимания в самой Москве», – сказал Блинкен.

http://perevodika.ru/articles/1211281.html – цинк

Отличная позиция. Финансируемая американским государством пропагандистская помойка, действуя на территории РФ отказывается соблюдать законодательство РФ. Интересно, сколько бы проработало на территории США российское или китайское СМИ, которое бы заявило, что отказывается выполнять какие-либо требования американского законодательства.

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