 

ВОЗ решила оценить безопасность «Спутника V» летом

03.05.2021, 19:54, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает дать оценку безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня-июле, сообщила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

«У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, «предоставление данных в процессе». Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в РФ последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство», – цитирует РИА «Новости» Симао.

По его словам, эксперты ВОЗ посетят пять различных производств российской вакцины, при этом посещение двух производителей будут проходить совместно с экспертами Европейского лекарственного регулятора ЕМА.

«Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно – в июле», – добавила она.

Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ, запланированной на май. 

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе переговоров Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V».



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