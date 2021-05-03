 

ЕС выразил протест постпреду РФ из-за санкций против европейцев

03.05.2021, 19:54, Новости дня
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Евросоюз выразил протест постоянному представителю РФ Владимиру Чижову в связи с введением санкций в отношении ряда граждан ЕС и ограничений против недружественных стран на российской территории, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Посол Чижов был проинформирован о полном неприятии и осуждении странами и институтами ЕС решения о введении санкций», – говорится в заявлении, передает ТАСС. 

В ЕС также напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и принятии мер против недружественных государств, «выразив серьезную озабоченность о кумулятивном эффекте этих действий для двусторонних отношений».

В сообщении говорится, что эти действия окажут негативное влияние на двусторонние отношения. Также в ЕС заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов дал пояснения Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе о мерах, принятых Москвой, в ответ на односторонние действия Брюсселя. 

«Посол Владимир Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза. Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем», – отметили в дипмиссии.

В заявлении постпреда РФ указано, что РФ готова работать над улучшением нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем.

В понедельник прошла встреча постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне в связи с введением Москвой контрсанкций в отношении европейских чиновников. 

В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию». 



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