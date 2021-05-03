 

Путин поручил включить в нацпроект по туризму курорт Шерегеш и парк «Предгорье Алтая»

03.05.2021, 19:54, Новости дня
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Президент Владимир Путин поручил до 1 июля включить в нацпроект по туризму курорты Кемеровской и Калининградской областей, яхтенный курорт города Севастополя, а также горнолыжный туристический кластер «Предгорье Алтая» в Алтайском крае.

Перечень поручений по реализации послания главы государства Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля.

«Включить в разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» мероприятия, направленные в том числе на развитие горнолыжного курорта Шерегеш, яхтенного курорта в Балаклавской бухте города Севастополя, а также туристских кластеров «Предгорье Алтая» и «Балтийское побережье», – говорится в поручениях.

Органам высшей исполнительной власти и кабмину поручено до 15 декабря 2021 года представить предложения о создании механизмов, направленных на повышение туристского потенциала городов Золотого кольца России, Кавказских Минеральных Вод, Поволжья, Крыма, а также малых городов, включая Боровск, Гороховец, Муром, Старую Руссу, Тарусу и Тутаев, предусмотрев в том числе использование бюджетных инфраструктурных кредитов.

Также до 15 мая поручено продлить программу возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта (туристический кешбэк) всем гражданам до конца 2021 года, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей.

Предусмотрено возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих (волонтерских) и творческих инициатив, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей».

В понедельник Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию, до 1 июня президент ожидает доклад от правительства об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием. 

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что российское правительство сразу должно начать работу по реализации задач, поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, это – безусловный ориентир работы кабмина. 



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