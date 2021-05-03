Так же, как все: Уилл Смит заметно прибавил в весе за время пандемии

Звезды Голливуда почти небожители, современные боги киноолимпа, и в глазах обывателя всегда стройные, подтянутые, с красивыми подкаченными телами. Мы помним Уилла Смита супергероем в таких фильмах, как “Я, робот” и “Я – легенда”. Его тело, кажется, всегда было сильным, рельефным, словом, идеальным. Но время и обстоятельства никого не щадят.

Уилл Смит опубликовал фото, что называется, “без фильтров”, которое шокировало публику. В трусах-боксерах и спортивной кофте нараспашку он стоит на фоне водоема на лужайке, полной опавших листьев, и многозначительно разводит руками. Невооруженным глазом видно – актер заметно прибавил в весе, а кубики пресса и рельеф грудной зоны бесследно исчезли.

Уилл Смит, май 2021 года.

Но 52-летний Уилл Смит человек с юмором и самоиронией. На фото он улыбается, а в подписи к снимку признается, – так плохо он не выглядел никогда, и его нынешняя физическая форма – худшая за всю его жизнь.

Буду с вами честен – я в худшей форме в своей жизни! – написал Уилл. Иностранные СМИ предположили, что причина тому – строгий карантин, на котором какое-то время была вся Америка. А подписчики, в том числе коллеги и друзья, поддержали Уилла, придя к выводу, что мистеру Смиту можно быть в любой форме.

“Это самый удивительный пост в истории социальных сетей”, ” Я не вижу здесь ничего “ужасного”. “Ты Уилл Смит! Ты можешь быть в любой форме, в какой захочешь”, “Давай честно. Тебе 52 года. И ты выглядишь великолепно”. “Ты был в отличной форме всю жизнь, наслаждайся тело папаши! И давайте закончим… дискриминацию углеводов”, – написали Уиллу Смиту в комментариях.