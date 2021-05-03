Мнение: Остановка без дороги, Большой Брат в вашем авто и массовые посадки из-за бага

1. В Карелии власти поставили автобусную остановку заранее. Журналисты пишут, что дороги ещё нет, автобусы ещё не ходят, а остановка уже стоит. На фотографии, правда, дорога есть, однако, может быть, дорога заканчивается где-то дальше, или, может быть, автобус ещё не куплен.

https://lenta.ru/news/2021/05/02/forwhatkarelia/

Общественность, которая не понимает, как устроено государство, в шоке. Что за глупость, думает обыватель: почему нельзя было отменить строительство ненужной остановки? Ответ: потому что даже в небольшом городе власть — сложный организм, который руководствуется в работе не здравым смыслом, а законами и должностными инструкциями. Проект остановки есть, деньги выделены, тендер кто-то выиграл. Всё, вариантов нет, надо строить — чтобы не попасть потом на карандаш прокуратуре, которая за неисполнение контрактных обязательств всю душу вынет, и хорошо, если не посадит.

2. Суды начали в будничном порядке запрашивать у Большого Брата данные о перемещениях людей и автомобилей. Мы все под колпаком. Цитирую:

Суд определил:

ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве: предоставить посредством использования АПК «Поток», АПК «Автоураган» и иных систем автоматического видеоконтроля и фиксации сведения о всех перемещениях за период с 01.06.2018 по настоящее время с привязкой к точкам фиксации транспортного средства: марка, модель: VOLKSWAGEN POLO номер такой-то, такого-то года выпуска, VIN такой-то с предоставлением фотографий (в пределах установленных сроков хранения) или же без них (при истечении сроков хранения).

ПАО «Мобильные ТелеСистемы»: предоставить сведения о местоположении абонента по номеру такому-то за период с 01.03.2018 по настоящее время, принадлежащий Пупкину Василию Васильевичу, такой-то даты рождения.

Истребуемые документы направить в Арбитражный суд Краснодарского края по адресу…

3. Жуткая история о том, как в Великобритании работают программисты, почтальоны и суды:

https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-26_krivoj_soft_krupnoj_pochtovoj

Почтальонов 20 лет по ошибке сажали в тюрьму из-за «кривого» ПО

Сотрудники британской почтовой компании Post Office Ltd. на протяжении последних 20 лет рисковали оказаться за решеткой или как минимум без жилья и средств к существованию из-за ошибок в программном обеспечении. Как пишет портал The Verge, компания использовала специализированный софт Horizon, принадлежащий японской Fujitsu. За ее разработкой стоит британская ICL – она создала Horizon в 1995 г. В 1998 г. Fujitsu стала единственным акционером ICL, а в 2002 г. она перестала существовать под своим именем и была переименована в Fujitsu.

В Horizon присутствовала фатальная ошибка, из-за которой ПО вело неправильные подсчеты и раз за разом показывало недостачи денег, которые руководители почтовых отделений Post Office затем приписывали сотрудникам отделений. В компании были уверены в том, что Horizon работает безупречно.

BBC пишет, что случай с Post Office стал крупнейшей судебной ошибкой за всю историю Великобритании, поскольку из-за бага в Horizon пострадали без преувеличения сотни невиновных людей. Сама компания существует с 1986 г., и на начало 2019 г. ее штат насчитывал свыше 5000 сотрудников.

BBC пишет, что из-за программистов ICL и руководства Post Office жизнь многих сотрудников почтовых отделений была разрушена. От кого-то ушел супруг, а кто-то, как, например, Джанет Скиннер (Janet Skinner), лишился возможности растить своих детей.

Скиннер не просто разлучили с детьми – ее посадили в тюрьму на девять месяцев после того, как злополучное детище Fujitsu выявило в отделении, в котором она работала, недостачу в размере 59 тыс. фунтов стерлингов (6,148 млн руб. по курсу ЦБ на 26 апреля 2021 г.).

Но случай Джанет Скиннер далеко не самый вопиющий. Уверенность британских руководителей в том, что японское ПО безупречно, привело к тому, что свободы лишилась ни в чем не повинная беременная женщина. И даже это, как выяснилось, не предел – в одном из офисов компании Post Office программа Horizon выявила недостачу почти в 100 тыс. фунтов стерлингов (10,42 млн руб.). Ее «повесили» на сотрудника отделения, и тот, узнав об этом, покончил жизнь самоубийством. Это не надоумило руководство Post Office проверить, все ли в порядке с ПО Fujitsu. В итоге всего несколько месяцев спустя новый сотрудник, заменивший покончившего собой, тоже пострадал из-за ошибок в работе Horizon.

Британская судебная система была беспощадная не только к беременным женщинам, но и к пожилым мужчинам. Так, 62-летний Виджай Парех (Vijay Parekh), пишет The Guardian, провел в тюрьме полгода. Его обвинили в краже 72 тыс. фунтов стерлингов (7,5 млн руб.), и адвокат посоветовал ему признать вину.

По информации BBC, ошибочные подсчеты, производимые Horizon, привели, в общей сложности, к судебному преследованию почти 740 сотрудников Post Office за период с 2000 по 2014 гг. Число людей, получивших повестки в течение последних семи лет, еще подлежит уточнению. <…>

23 апреля 2021 г. Королевский суд Лондона вынес 39 оправдательных приговоров в отношении сотрудников Post Office. Ранее все они были по ошибке осуждены за кражу денег у компании – кто-то поплатился увольнением, а кто-то – свободой.