Найдена связь между составом первого кала ребенка и его предрасположенностью к аллергии



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Меконий, микробиом и аллергия. В чем связь?

Меконий – не обычный стул. Он содержит различные вещества, которые попали в пищеварительную систему плода во время пребывания в утробе матери. Среди его стандартных компонентов околоплодная жидкость, клетки кожи плода, кожные выделения. Кроме того, он включает множество веществ, обусловленных диетой матери. Его состав может указывать, что действовало на плод во время его развития. Кроме того, он дает ученым информацию о том, что влияет на формирование микробиома кишечника человека в начале жизни.

«Меконий – своего рода капсула времени, которая демонстрирует, что действовало на плод до его рождения. Эти вещества затем становятся первичным источником питания для самых первых бактерий в кишечнике», – объяснила профессор Чарисс Петерсен (Charisse Petersen) из Университета Британской Колумбии, соавтор нового исследования. Она добавила, что чем разнообразнее состав мекония, тем более богат микробиом кишечника различными видами бактерий.

Ранее было известно, что риск развития аллергий и бронхиальной астмы связан с низким разнообразием состава микробиома кишечника. Существует гипотеза, что многообразие бактерий «тренирует» иммунную систему человека переносить различные безвредные вещества. Соответственно, оно снижает вероятность того, что иммунитет будет срабатывать в ответ на пищу или пыльцу растений, как это бывает при аллергии.

Что показало новое исследование

В новом исследовании канадские ученые провели анализ мекония 100 новорожденных. Затем они сопоставили данные о его составе с риском развития аллергий к первому дню рождения детей.

У четверти обследованных детей меконий который имел наиболее химически разнообразный состав, риск развития аллергии через 12 месяцев был в два раза ниже, чем у остальных. Аналогичным образом, наибольшее разнообразие бактерий в меконии и последующим риском аллергии.

При помощи искусственного интеллекта ученые смогли предсказать риск развития аллергии у детей с точностью 76%. Петерсен отметила, что результаты исследования показывают, как на формирование иммунной системы влияют внутриутробные факторы.

«Мы знаем, что у детей с аллергией увеличена вероятность развития астмы. Теперь у нас есть возможность выявить детей с повышенным риском, которым может быть полезно раннее медицинское вмешательство, даже до появления первых симптомов аллергии и астмы», – сообщил Стюарт Терви (Stuart Turvey) из Университета Британской Колумбии, соавтор исследования.