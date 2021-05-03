Александра Черно: «С марта у меня депрессия и я постоянно плачу»

В своем микроблоге Instagram Александра Черно призналась подписчикам в том, что у нее затяжная депрессия. Экс-участница «ДОМа-2» ощущает «выгорание» с середины марта и постоянно плачет.

Многие фолловеры начали беспокоится, что Александра Черно редко появляется в соцсети, а если и выходит на связь, то часто бывает грустной. Она написала новый пост, в котором объяснила причину такого поведения. Бывшая участница реалити-шоу заявила, что на нее «слишком многое навалилось». Больше всего ее «из колеи выбивают» частые блокировки профиля в Instagram. Она объяснила пользователям, которые не понимают всех тонкостей ведения бизнеса в этой соцсети, что это можно сравнить с закрытием реально существующей компании. Каждый раз Александре Черно приходилось переносить встречи, выходы рекламы и даже возвращать денежные средства, так как заказчику нужна была конкретная дата выхода поста.

По словам экс-участницы «ДОМа-2», к этому еще присоединятся хейтеры, которые постоянно пишут гадости. Александра Черно считает себя сильным человеком, которого трудно сломить. Однако блокировки аккаунта, особенно последняя история, дались ей очень тяжело. Она бы не отказалась сейчас как от морального, так и физического отдыха. Преданные фанаты поддержали ее в комментариях и заверили, что скоро все обязательно наладится.