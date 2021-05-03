Анатолий Вассерман назвал причины готовности США развязать войну с Россией

Политаналитик Анатолий Вассерман пояснил о стремлении американских властей решить свои проблемы за счет других. Именно в этом, уверен российский эксперт, заключаются причины готовности США развязать войну с Россией.

Сегодня на Аляске начались учения «Северный край», в которых принимают участие Военно-морские и Военно-воздушные подразделения войск США. 14-тысячная авианосная ударная группа показала свое умение управления 240 летательными аппаратами. Причем Пентагон и не скрывает, что среди целей армейских тренировок есть и демонстрация того, как может выглядеть потенциальный вооруженный конфликт с соседними странами региона. К тому же, в последнее время Вашингтон возвращается к риторике времен Холодной войны, однако наращивание вооружений Пентагоном похоже на подготовку страны к войне.

Учитывая введение Белым домом санкций против России, а также давление на Европу с целью усиления нападок на Москву, нетрудно понять, кто будет объектом нападения. Российский аналитик Анатолий Вассерман пояснил о том, что движет политиками на Капитолийских холмах. Американские власти хотят заполучить тихоокеанский шельф, принадлежащий России. Мирным путем США никак не могут его заполучить, поэтому могут решиться на захват чужой территории.

Вассерман напомнил, что США не развивали Аляску именно из-за сложности интеграции самого северного штата. Вследствие таяния ледников из-за глобального потепления, появилась возможность улучшить навигацию в регионе. Также стоит учитывать громадные залежи полезных ископаемых на океанском дне. Поэтому дальше флотилия США здесь, как промышленная, так и военная, будет только увеличиваться.

Ранее по настоянию Вашингтона регионы Северного Ледовитого Океана были разделены не по секторному принципу, а в соответствии с общими морскими правилами экономической зоны. Из-за этого большая часть богатых недр досталась России. Теперь же американские власти вспомнили об этом и стремятся заполучить то, что им не принадлежит по их же вине. Последние события доказывают, что ВВС и ВМС США готовятся отвоевать себе право пребывания у российских берегов.

Источник: news-front.info