В Украину возвращаются ночные заморозки – Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 мая будет теплой и без осадков – ожидается до +19 °С. По всей территории страны будет переменная облачность.

Ночью 4 мая температуру 0…-3 °С на поверхности почвы прогнозируют в северных, центральных и западных областях. Днем синоптики обещают от +13 °С до +17 °С.

А 5 мая заморозки с запада страны переместятся в восточные, Запорожскую и Херсонскую области, а также возможны на севере и в центре Украины.

Кроме этого, синоптики предупредили, что днем 4 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской и Николаевской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Контекст:26 апреля отдельные регионы Украины внезапно засыпало снегом. Его наблюдали жители Киевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и других областей.

Выпавший в ряде регионов Украины снег не принесет вреда урожаю, сообщила руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

На Пасху синоптики обещали украинцам теплую погоду и дожди.

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