Экс-супруг Ани Лорак показал отдых с дочерью на яхте в Турции

На одном из фото экс-супруг певицы запечатлен вместе с дочерью на пляже.

Скриншот: muratnalca / Instagram

На других снимках и видео, обнародованных Налчаджиоглу, запечатлена девятилетняя София на яхте.

“Моя модель”, – прокомментировал он за кадром процесс съемки.

Скриншот: muratnalca / Instagram

Контекст:София (2011) – единственная дочь Ани Лорак и Налчаджиоглу. Пара зарегистрировала брак 15 августа 2009 года, а спустя 10 лет его расторгла.

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в тот момент, когда он гладил ее бедра.

Пара долгое время не комментировала расставание, а в апреле 2021 года оба супруга высказались о произошедшем.

Налчаджиоглу назвал свое поведение, спровоцировавшее развод, “ошибкой”, подчеркнув, что не будет оправдываться.

Певица призналась, что измена мужа и развод стали для нее сложным периодом. “Он публично появлялся с девушками и вел себя неподобающе в стране, городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня?” – заявила она, подчеркнув, что сейчас им удалось наладить отношения ради дочери.

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