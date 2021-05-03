В Киеве на дороги выехал полицейский мотопатруль

В ведомстве пояснили, что основная цель подразделения – прибытие в труднодоступные места, куда не может быстро приехать автомобильный патруль.

“Опытные, быстрые и мобильные, они уже не первый год доказывают свою эффективность”, – заявили в ведомстве.

Контекст:Мотопатруль появился в Киеве летом 2018 года. В 2020 году он заработал и во Львове, сообщал Львовский горсовет.

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