 

В Киеве на дороги выехал полицейский мотопатруль

03.05.2021, 19:20, Новости дня
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В ведомстве пояснили, что основная цель подразделения – прибытие в труднодоступные места, куда не может быстро приехать автомобильный патруль.

“Опытные, быстрые и мобильные, они уже не первый год доказывают свою эффективность”, – заявили в ведомстве.

Контекст:Мотопатруль появился в Киеве летом 2018 года. В 2020 году он заработал и во Львове, сообщал Львовский горсовет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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