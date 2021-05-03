Ахметов об отношениях с ОП и Зеленским: “Надеюсь, у нас с президентом одна цель”

“Я надеюсь, что у нас с президентом одна цель – сильная, независимая, цельная, демократическая и успешная Украина. И все, что мне как бизнесмену от любого украинского правительства нужны равные правила игры для всех, уважение к праву частной собственности и честная конкуренция. От этого выиграет прежде всего Украина и каждый украинец”, – сказал он.

Контекст:Зеленский в июне прошлого года говорил, что у него “нет каких-либо особых отношений” с Ахметовым.

Президент Украины говорил о готовности говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные права. Взамен он хотел, чтобы крупный бизнес жил и работал по закону.

По данным Forbes, Ринат Ахметов – самый богатый человек в Украине с состоянием в $7,6 млрд. В мировом рейтинге он занял 327-е место. В прошлогоднем рейтинге Ахметов был на 803-м месте, тогда его состояние оценивалось в $2,8 млрд.

Ахметов владеет группой компаний СКМ (“Систем Кэпитал Менеджмент”). Компания распоряжается контрольным пакетом акций более 100 предприятий в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой сферах, медиабизнесе, розничной торговле и сфере недвижимости. Ахметов также является президентом и владельцем футбольного клуба “Шахтер”.

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