 

Пандемия COVID-19 вызвала резкий рост онлайн-торговли – ООН

03.05.2021, 19:20, Новости дня
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По оценкам UNCTAD, в прошлом году онлайн-продажи составили 19% общего объема розничных продаж по сравнению с 16% в 2019-м. Самые высокие показатели онлайн-продаж продемонстрировала Южная Корея (25,9%, по сравнению с 20,8% годом ранее). В Китае электронная коммерция выросла с 20,7% до 24,9%, в Великобритании – с 15,8% до 23,3%, а в США – с 11% до 14%.

Мировые продажи онлайн в 2019 году выросли на 4%, до $26,7 трлн. В этот показатель входят продажи между предприятиями (B2B) и продажи потребителям (B2C), что эквивалентно 30% мирового экономического производства в текущем году, говорится в докладе.

По данным UNCTAD, 13 ведущих компаний, которые работают в сфере электронной коммерции (11 из них находятся в Китае и США), продемонстрировали заметное изменение состояния компаний-платформ, предлагающих услуги вызова машин и путешествия. Все они испытали резкое снижение валовой стоимости товаров и соответствующее снижение рейтингов.

Так, американская туристическая компания Expedia упала с пятого места в 2019 году до 11-го в 2020 году. Booking Holdings снизилась с шестого на 12-е, а Airbnb – с 11-го на 13-е, говорится в докладе.

Несмотря на спад валовой стоимости услуг (GMV) компаний, общий объем 13 ведущих игроков e-commerce в сегменте B2C вырос на 20,5% в 2020 году. Особенно сильно выросли продажи у интернет-компании, которая разрабатывает программное обеспечение для онлайн и розничных магазинов Shopify (на 95,6%) и в сети оптовой и розничной торговли Walmart (72,4%). В целом показатель GMV у 13 крупнейших онлайн-компаний в прошлом году вырос на $2,9 трлн.

Возглавляет рейтинг GMV китайская компания Alibaba, за ней следует американская Amazon.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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