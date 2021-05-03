 

Названы сроки введения электронных паспортов в регионах России

03.05.2021, 19:00, Новости дня
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Электронные паспорта в российских регионах начнут выдавать не позднее 1 июля 2023 года, на первом этапе планируется выдать не менее 100 тыс. паспортов электронного типа, сообщил источник в МВД России.

«Планируемый срок начала выдачи паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации, <…> на территории субъектов РФ – по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года», – сказал источник ТАСС.

Уточняется, что выдача электронных паспортов жителям России, достигшим 14-летнего возраста, будет осуществляться на добровольной основе.

В пресс-центре российского МВД добавили, что на первоначальном этапе в организации предполагается выдать не менее 100 тыс. паспортов электронного типа.

Ранее сообщалось, что основное отличие электронных паспортов от обычных – формат изготовления, при этом они будут содержать отпечатки двух пальцев рук. 

В Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах – по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее чем с июля 2023 года. Выдавать их будут по желанию граждан, начиная с 14-летнего возраста. На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тыс. таких паспортов.



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