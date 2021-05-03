 

Мнение: Расходы на алкоголь и табак, доступный бензин и ограничение экспорта

03.05.2021, 18:38, Разное
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1. К вопросу о том, почему оппозиционеры вечно жалуются на нехватку денег, и почему наша страна развивается медленнее, чем могла бы. Россияне тратят на спиртное и сигареты в 2-4 раза большую долю своих потребительских расходов, чем жители западных стран и Китая (данные приведены за 2016 год, но вряд ли с тех пор ситуация кардинально изменилась):

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/n0xj8z/share_of_consumer_expenditure_on_alcoholic

Если бы наши граждане сократили уровень своих затрат на пороки до американского или китайского, у нас образовалось бы 4-5% свободных денег. Их можно было бы инвестировать в здоровый образ жизни или иные способы повышения личной эффективности, а можно было бы положить в банк или на инвестиционный счёт, то есть в развитие нашей экономики.

2. Россия относится к числу стран с доступным бензином – траты на него составляют лишь 7% от средней месячной зарплаты. Для сравнения, меньше всего этот показатель в Катаре – 0,8%, а больше всего в Бурунди – 576% (очевидно, на автомобилях там ездят лишь немногие избранные):

https://vividmaps.com/global-fuel-index/

Некоторые начнут жаловаться: а почему в других нефтедобывающих странах бензин дешевый, а Россия так сделать не может? А почему на Западе, – даже там, где нет своей нефтедобычи, – бензин более доступен?

Ответы очевидны: на душу населения Россия производит гораздо меньше нефти, чем Катар и прочие страны-бензоколонки, а номинальные зарплаты в России меньше, чем в западных странах.

Предположим, что в России ввели масштабное субсидирование цен для населения, так что бензин стал дешевле воды. Насколько улучшилась бы от этого наша жизнь, и улучшилась ли бы она?

Только представьте себе эту неэффективность и расточительность: страна встала бы в огромные пробки, на заправках начался бы дефицит, а в бюджете начали бы появляться дикие дыры из-за контрабанды бензина в соседние страны. В социалистической Венесуэле так и произошло.

Ну и главный вопрос, кто бы заплатил за этот банкет. Если государство путём ценовых субсидий, это означало бы по сути, что деньги из кармана всех налогоплательщиков переложили в карман автомобилистов. Если бы такую нагрузку возложили на нефтедобывающие компании, они бы быстро стали неэффективными и пришли в упадок (см. ситуацию в той же Венесуэле).

3. Похоже, в правительстве устали от ежегодных сезонного плача, что бензин и гречка внезапно дорожают (хотя в долгосрочном плане цены на них более менее следуют за общей инфляцией).

Чтобы избежать резких ценовых колебаний внутри страны, Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина на 3 месяца, а Минсельхоз – ограничить экспорт гречки и гречихи:

https://lenta.ru/news/2021/04/30/trimes/
https://lenta.ru/news/2021/04/29/grech/

Почему это делается именно в этом году, понятно. Можно было бы решить проблему и по-другому: обязать продавцов держать запасы подобных стратегических товаров, чтобы не возникало даже малейших сезонных дефицитов. Однако властям это было бы достаточно сложно контролировать, в отличие от экспорта. Что касается цены, то из-за дополнительных расходов на создание резерва она бы всё равно выросла.

Источник: Место для дискуссий



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