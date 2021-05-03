 

Сергей Лазарев ругает няню, если дети рисуют под его песни

03.05.2021, 18:28, Разное
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В одном из интервью Сергей Лазарев рассказал, что не хочет, чтобы в его семье был культ «звездного» родителя. Поэтому он может поругать няню, если дети будут рисовать под его песни.
Никита и Аня появились на свет, по утверждению Сергея Лазарева, от суррогатной матери. 38-летний певец признался, что пытается воспитывать детей таким образом, чтобы на них не давила его известность. Артист считает, что звездным наследникам бывает крайне сложно «переплюнуть» родителей из мира шоу-бизнеса, поэтому часто у них развиваются комплексы. Важно, чтобы детей не сравнивали со знаменитым отцом и им не пришлось «заслуживать место на Земле». Поэтому он может ругать няню, если она включает Никите и Ане его песни во время игр. Кроме этого, Сергей Лазарев боится того, чтобы дети не начали его воспринимать как знаменитость из телевизора, а не как отца.

О том, что артист стал отцом, он рассказал поклонникам только спустя два года. В 2018 году на свет появилась дочь, о существовании которой Сергей Лазарев пояснил через год. Двухлетняя Аня уже пошла в детский сад, а сын Никита сейчас активно занимается подготовкой к первому классу.



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