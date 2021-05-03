 

Судан выиграет от сотрудничества с такой державой, как Россия — арабский политолог

03.05.2021, 18:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудничество с Россией в Судане рассматривают в первую очередь как возможность решить накопившиеся проблемы в экономике и военной сфере. Великая держава, возвращаясь в Африку, способна помочь местным властям «пройти через бутылочное горлышко», наиболее трудный период, считает суданский политический аналитик Мухаммад аль-Арус.
Сейчас Судан выигрывает от любых иностранных вложений, поэтому официальный Хартум может быть только заинтересован в развитии базы Военно-морского флота РФ на берегу Красного моря. Сам по себе российский проект в Порт-Судане является большим преимуществом для страны в вопросах торгового оборота и сотрудничества.

«Сейчас Судан стремится разрешить внутренние проблемы в экономике, безопасности и других сферах, где наблюдается значительное ухудшение и множество кризисов», — указывает аль-Арус. — Судан, благодаря одному только подписанию соглашения о сотрудничестве с такой страной, как Россия, сможет развить свой военный потенциал перед лицом терроризма на территориях, где наблюдается большая напряженность. Это одна из причин, которая побудила суданское руководство обсудить пути военного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности с Россией».

Информационная кампания против российской базы в Судане идет против реальных потребностей властей страны. Слухи о заморозке или срыве соглашения, поступающие из анонимных источников, тиражируются СМИ в странах, претендующих на собственные проекты на берегах Красного моря.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.04 / Депутат Руслан Бальбек оценил заявления Киева об «украинском русском» языке

13.11 / Скандалы: Дорогой Михаил Владимирович

16.11 / Мнение: Санду побеждает Додона

03.11 / Кресло для родов, сумка для арбуза и прибор, передающий мысли растений: что еще Гвинет Пэлтроу предлагает дарить любимым на Новый год

27.06 / Полину Гагарину заподозрили в романе с музыкантом ChinKong

23.07 / Собянин рассказал, планируется ли в Москве новый карантин

23.04 / “Всему миру все ясно”: сенатор Пушков ответил “толстокожим” США

05.01 / Исследователи опровергли суждение, почему мужчинам нужен отдых между половыми актами

07.11 / Мнение: Белоруссия стала ядерной державой

22.07 / Мнение: Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика