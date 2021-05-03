Судан выиграет от сотрудничества с такой державой, как Россия — арабский политолог

Сотрудничество с Россией в Судане рассматривают в первую очередь как возможность решить накопившиеся проблемы в экономике и военной сфере. Великая держава, возвращаясь в Африку, способна помочь местным властям «пройти через бутылочное горлышко», наиболее трудный период, считает суданский политический аналитик Мухаммад аль-Арус.

Сейчас Судан выигрывает от любых иностранных вложений, поэтому официальный Хартум может быть только заинтересован в развитии базы Военно-морского флота РФ на берегу Красного моря. Сам по себе российский проект в Порт-Судане является большим преимуществом для страны в вопросах торгового оборота и сотрудничества.

«Сейчас Судан стремится разрешить внутренние проблемы в экономике, безопасности и других сферах, где наблюдается значительное ухудшение и множество кризисов», — указывает аль-Арус. — Судан, благодаря одному только подписанию соглашения о сотрудничестве с такой страной, как Россия, сможет развить свой военный потенциал перед лицом терроризма на территориях, где наблюдается большая напряженность. Это одна из причин, которая побудила суданское руководство обсудить пути военного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности с Россией».

Информационная кампания против российской базы в Судане идет против реальных потребностей властей страны. Слухи о заморозке или срыве соглашения, поступающие из анонимных источников, тиражируются СМИ в странах, претендующих на собственные проекты на берегах Красного моря.