Антон Комолов восхитился успехами 14-летнего сына в баскетболе

Радио- и телеведущий Антон Комолов поделился со своими подписчиками в микроблоге Instagram тем, как он проводит время с 14-летним сыном. Звездный отец сыграл с подростком в баскетбол и восхитился его успехами в спорте.

Антон Комолов пошутил, что только смирился с тем, что единственный сын круто играет в настольный теннис, как тот «добрался до святого – баскетбола». Телеведущий задался вопросом, что же ждет его дальше: «красный диплом» 14-летнего ребенка или пенсия больше, чем у него самого в будущем. Фолловеры восхитились тем, как родные люди активно проводят свое свободное время. Некоторые отметили, что Антон Комолов с сыном больше напоминают двух братьев. Поклонники подчеркнули, что важно быть с детьми «на одной волне», а когда они лучше, чем родители, это самая прекрасная награда.

Радиоведущий гордится тем, что у него талантливый сын. Недавно он показал его рисунок и признался, что сам не обладает такими художественными способностями.