 

Антон Комолов восхитился успехами 14-летнего сына в баскетболе

03.05.2021, 18:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Радио- и телеведущий Антон Комолов поделился со своими подписчиками в микроблоге Instagram тем, как он проводит время с 14-летним сыном. Звездный отец сыграл с подростком в баскетбол и восхитился его успехами в спорте.
Антон Комолов пошутил, что только смирился с тем, что единственный сын круто играет в настольный теннис, как тот «добрался до святого – баскетбола». Телеведущий задался вопросом, что же ждет его дальше: «красный диплом» 14-летнего ребенка или пенсия больше, чем у него самого в будущем. Фолловеры восхитились тем, как родные люди активно проводят свое свободное время. Некоторые отметили, что Антон Комолов с сыном больше напоминают двух братьев. Поклонники подчеркнули, что важно быть с детьми «на одной волне», а когда они лучше, чем родители, это самая прекрасная награда.

Радиоведущий гордится тем, что у него талантливый сын. Недавно он показал его рисунок и признался, что сам не обладает такими художественными способностями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.11 / Фонд кино подписал 10-летний контракт с Джонни Деппом после его увольнения из Голливуда

08.04 / Физическая активность полезна для сердца даже при грязном воздухе

30.06 / Мнение: Мистер Рочестер как брачный аферист

18.08 / После смерти мужа Роза Сябитова на 10 лет забыла о сексе

22.12 / Мнение: Прощание с Алёнкой

31.12 / Мнение: Цветная зависимость

24.01 / Социологи открыли еще один способ распознавания лжи

30.10 / Кети Топурия подтвердила беременность в новом клипе

05.08 / Над поверхностью Луны замечен полет загадочного НЛО

08.09 / Медики рассказали о натуральном средстве, снижающем сахар в крови при диабете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика