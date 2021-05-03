 

“Очень секси”. Стоун позировала в купальнике возле бассейна

03.05.2021, 18:26, Новости дня
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Актриса позирует на диване в компании своего питомца, который, по ее словам, накануне посетил ветеринарную клинику.

“Очень секси”, – прокомментировали фото подписчики.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Контекст:Стоун – обладательница премий “Золотой глобус” и “Эмми”, номинировалась на премию “Оскар”.
Наиболее известные фильмы с ее участием – “Основной инстинкт”, “Кровь и песок”, “Ножницы”, “Дьяволицы”, “Глория”, “Игры богов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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