“Очень секси”. Стоун позировала в купальнике возле бассейна

Актриса позирует на диване в компании своего питомца, который, по ее словам, накануне посетил ветеринарную клинику.

“Очень секси”, – прокомментировали фото подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Контекст:Стоун – обладательница премий “Золотой глобус” и “Эмми”, номинировалась на премию “Оскар”.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Основной инстинкт”, “Кровь и песок”, “Ножницы”, “Дьяволицы”, “Глория”, “Игры богов”.

—