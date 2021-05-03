Израиль запретил своим гражданам выезд в семь стран, включая Украину

Запрет не распространяется на пассажиров, совершающих пересадку в этих странах, если пересадка не требует пребывания в аэропорту более 12 часов.

Под запрет также не попадают поездки с гуманитарной целью, на спортивные сборы и состязания, а также поездки официальных представителей государственных структур.

Граждане и жители Израиля, постоянно проживающие в семи вышеперечисленных странах, могут вернуться туда, подав соответствующее заявление в комиссию по рассмотрению исключительных случаев.

Иностранные граждане, а также сотрудники израильских государственных служб не должны подавать для посещения этих стран специальные прошения.

Граждане и жители Израиля (включая вакцинированных и переболевших COVID-19), которые возвращаются из этих стран в Израиль, обязаны будут пройти самоизоляцию в течение 14 дней либо 10 дней при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов (один на въезде в Израиль – обязательный для всех, кто прибывает в страну, второй – на девятый день изоляции).

Контекст:Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало гражданам избегать лишних поездок за границу и быть особенно осторожными в семи странах с высокими показателями заражений, в том числе и в Украине, еще 22 апреля, сообщало The Jerusalem Post. Позднее ведомство представило стратегию более строгих критериев ограничения въезда в Израиль.

“В свете преобладающей в мире ситуации с заболеваемостью COVID-19 и появлением новых мутаций штамма минздрав рекомендует отложить пилотный проект открытия въездного туризма на месяц (до конца июня)”, – говорилось также в сообщении.

Как рассказал в интервью изданию “ГОРДОН” медицинский директор Первого медцентра Тель-Авива Юрий Раньков, в Израиле сняли практически все ограничения, открылись торговые центры и рестораны, которые год не работали в связи с пандемией коронавируса.

22 апреля в Израиле не было зарегистрировано летальных исходов среди больных COVID-19 – впервые за 10 месяцев. По состоянию на 2 мая в Израиле полностью привито от COVID-19 около 75% взрослого населения.

Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

В январе Нетаньяху заявлял, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря особой договоренности с Pfizer, которая позволила получить глобальную поставку вакцины. Согласно договоренности, Израиль станет “глобальной моделью быстрой вакцинации страны” для компании-производителя.

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