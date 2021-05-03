 

В Киев приехал российский рэпер Баста, который посещал оккупированный Крым – Стерненко

03.05.2021, 18:26, Новости дня
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По словам активиста, российского рэпера увидели в Киеве на Крещатике в ресторане Мокко.

“Басту пустили в страну, несмотря на то, что он ранее посещал оккупированный Крым и участвовал в мероприятиях, которые пропагандируют его оккупацию”, – подчеркнул Стерненко.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3003937166549279

Контекст:15 января 2018 года Министерство культуры внесло Басту в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В ноябре суд признал законным запрет Басте въезжать в Украину.
Вместе с тем в сентябре 2020 года Минкульт сообщил, что исключил Басту из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, так как истек срок запрета.
По данным концертных афиш, 25 и 26 июня в Киеве должен состояться концерт российского исполнителя.
Рэпер Баста находится в базе данных центра “Миротворец” из-за неоднократного незаконного пересечения государственной границы Украины и отрицания российской агрессии. Отмечается, что он гастролировал в оккупированном Россией Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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