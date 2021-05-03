“Какие люди”. Дуров опубликовал в Instagram первое фото за три года

Дуров отметил, что находится в Дубае (ОАЭ).

“Внешний мир – отражение внутреннего”, – подписал он новое фото.

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Публикация от Pavel Durov (@durov)

Это его первая публикация за последние три года – в последний раз он делился своими снимками в апреле 2018 года.

“Вот это да. Какие люди”, – прокомментировали новое фото фолловеры.

“Новая фотка раз в три года”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Pavel Durov (@durov)

Контекст:Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). По данным Forbes, он является долларовым миллиардером.

В 2006 году Дуров создал соцсеть “ВКонтакте”, а в 2014 году из-за конфликта с ФСБ продал свою долю в компании и уехал из России. Telegram бизнесмен основал в 2013 году.

С 2017 года Дуров живет и работает в Дубае. В интервью Bloomberg он объяснял, что выбрал этот город из-за низких налогов.

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