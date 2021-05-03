 

Польша пообещала обсудить на саммите вступление Украины в НАТО

03.05.2021, 18:06, Новости дня
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Президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что июньский саммит НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс.

«Я рассказал господину президенту (Зеленскому) о перспективе приближающегося саммита Бухарестской девятки, то есть государств Центральной Европы – членов НАТО, который через неделю состоится в Бухаресте, где мы будем разговаривать о проблемах безопасности, и думаю, что вопрос Украины и Белоруссии будет там очень-очень важной темой, особенно Украины», – цитирует РИА «Новости» Дуда.

Он отметил, что на приближающемся саммите Североатлантического союза, который через полтора месяца – в середине июня – состоится в Брюсселе, «эта тема, с полной уверенностью, тоже будет обсуждаться». 

Дуда пояснил, что на саммите НАТО обсудят «во-первых, вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем – безопасности всей Центральной Европы, а во-вторых – вопрос также указания Украине формализованным способом дороги, которую она должна пройти для членства в Североатлантическом союзе, дорожной карты для этого членства, которое является фундаментальным вопросом и за что Украина борется».

Напомним, украинский посол в Берлине сообщил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.

При этом советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО.



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