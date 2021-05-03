На автоматизацию работы чиновников в РФ потратят 14 млрд рублей

Как сообщили представители Минцифры, в РФ продолжается эксперимент по созданию ТАРМ – типового места государственного служащего, которое будет полностью автоматизировано.

Работы должны продлиться до будущего года. В результате государство получит возможность значительно улучшить эффективность работы чиновников на всех уровнях только за счет автоматизации.

Как сообщают источники, общая стоимость проекта составит немногим более четырнадцати миллиардов рублей. Как сообщают представители Минцифры, конфигурация ТАРМ, в общем, уже готова. Однако нужно полностью отработать все нюансы автоматизированной системы. На это уйдет еще некоторое время, говорят специалисты.