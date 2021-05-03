 

Названы 7 способов продлить срок службы шин

03.05.2021, 17:34, Разное
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Эксперты рассказали водителям о семи способах, которые помогут продлить срок службы шин. Как правило, покрышки покупаются на продолжительное время за немалые суммы денежных средств. В связи с этим автомобилистам важно делать все возможное, чтобы комплекс служил как можно дольше.
Важно отказаться от покупки шин в очень плохом состоянии, стоит изначально сделать рациональный выбор. Если купить сильно старые покрышки, в скором времени придется потратиться еще раз. Шины с самым маленьким износом и те, которые не ремонтировались, необходимо поставить на ведущую ось автомобиля. Все дело в том, что стертые покрышки ни за что не отвечают. Когда на улице идет дождь, они не предотвращают аквапланирование, поскольку не способны отводить внушительные объемы воды. В результат торможение напоминает аттракцион.

Чтобы сохранить шины, ездить необходимо плавно, иначе они просто не выдержат долгое время. Также важно не перезагружать машину. Каждый комплект покрышек имеет свой индекс нагрузки. Если превышать данные показатели, то деформируется пятно контакта, далее следует перегрев и ускоренный износ.

Эксперты советуют регулярно проверять давление, это нужно делать примерно раз в две недели. От данного показателя зависит расход топлива, торможение и процесс управления. Необходимо стараться не забывать о балансировке, контроле состояние подвески. Шины нужно хранить в чистом и сухом помещении. Рядом с ними не должны присутствовать химические материалы и нефтепродукты.

Источник: quto.ru



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