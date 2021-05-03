Дефицит индийских вакцин от коронавируса будет сохраняться до середины лета – глава Serum Institute

Он отметил, что до этого времени в Индии планируют увеличить объем производства с 60–70 млн доз в месяц до 100 млн доз в месяц.

Пунавалла считает, что власти Индии не смогли подготовиться к новой волне коронавируса, и в связи с этим возникла острая нехватка вакцин. Serum Institute не наращивал мощности ранее, так как “не было заказов” и компания не ожидала, что ей необходимо будет производить более 1 млрд вакцин в год.

Контекст:Serum Institute – крупнейшее предприятие мира по производству вакцин. Компания экспортирует свою продукцию в 140 стран, писало агентство Bloomberg. На заводе среди прочего изготавливают вакцину от коронавируса AstraZeneca (Covishield) и готовятся к запуску производства Novavax, которые закупает Украина.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

На этом фоне в конце марта Индия приостановила экспорт произведенных Serum Institute вакцин за границу, чтоб удовлетворить спрос на внутреннем рынке. Власти планировали расширить кампанию вакцинации населения.

Пунавалла говорил, что экспорт вакцин могут возобновить к июню, если ситуация в стране нормализируется.

Однако пока в стране растет заболеваемость, а крематории не справляются с количеством жертв: по всей стране организовывают временные “уличные крематории”, погребальные костры горят круглосуточно.

В начале мая Пунавалла заявил, что переехал в Великобританию из-за получаемых в Индии угроз, связанных с требованиями незамедлительных поставок вакцины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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