 

“Чтобы она приобрела ароматную корочку, ее нужно глазировать”. Макаревич рассказал, как приготовить свиную рульку

03.05.2021, 17:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Макаревич отметил, что готовил свиную ногу без добавления пива, подчеркнув, что не любой напиток подойдет для приготовления блюда.

“Сначала свиную ногу вымачивают в соленой воде в течение четырех – пяти часов. На одну ногу берут огромное количество соли: 200–400 граммов. После вымачивания промывают и варят в течение еще четырех часов. Примерно через час варки в бульон добавляют стебель сельдерея, целую морковь и лавровый лист”, – объяснил Макаревич.

После этого свиную ногу надо подрумянить в духовке.

“Чтобы она приобрела румяную ароматную корочку, ее нужно глазировать. Смесь для глазировки составляем из оливкового масла, меда и горчицы. Ею обильно поливаем рульку и отправляем в разогретую духовку минут на 20”, – резюмировал артист.

Он отметил, что блюдо подают с тушеной квашенной капустой и картофельным пюре. 

ВИДЕОВидео: Смак Андрея Макаревича / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / Обозреватель Space News придумал, как принудить Россию и Китай к миру в космосе

06.08 / Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии сотрудников Госдепа

21.02 / Победителем одиночного разряда Australian Open стал Джокович

11.07 / Нижегородские власти решили расселить жителей пострадавшего от взрыва газа дома

05.04 / Новый Subaru Outback приедет в Россию с одним мотором

01.02 / Окружение Ельцина обвинило Горбачева в доведении его до попытки суицида

02.08 / Генетики назвали страну, из которой в США вывезли больше всего рабов

20.04 / Киев обвинил Москву в превращении Украины в «аграрную провинцию»

16.02 / Белорусы лишены большинства основных прав, собраны сотни задокументированных случаев пыток – представитель Борреля

20.12 / Ученые впервые смоделировали объединение органических молекул в условиях космоса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика