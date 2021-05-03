“Чтобы она приобрела ароматную корочку, ее нужно глазировать”. Макаревич рассказал, как приготовить свиную рульку
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Макаревич отметил, что готовил свиную ногу без добавления пива, подчеркнув, что не любой напиток подойдет для приготовления блюда.
“Сначала свиную ногу вымачивают в соленой воде в течение четырех – пяти часов. На одну ногу берут огромное количество соли: 200–400 граммов. После вымачивания промывают и варят в течение еще четырех часов. Примерно через час варки в бульон добавляют стебель сельдерея, целую морковь и лавровый лист”, – объяснил Макаревич.
После этого свиную ногу надо подрумянить в духовке.
“Чтобы она приобрела румяную ароматную корочку, ее нужно глазировать. Смесь для глазировки составляем из оливкового масла, меда и горчицы. Ею обильно поливаем рульку и отправляем в разогретую духовку минут на 20”, – резюмировал артист.
Он отметил, что блюдо подают с тушеной квашенной капустой и картофельным пюре.
ВИДЕОВидео: Смак Андрея Макаревича / YouTube
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