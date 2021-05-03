“Чтобы она приобрела ароматную корочку, ее нужно глазировать”. Макаревич рассказал, как приготовить свиную рульку

Макаревич отметил, что готовил свиную ногу без добавления пива, подчеркнув, что не любой напиток подойдет для приготовления блюда.

“Сначала свиную ногу вымачивают в соленой воде в течение четырех – пяти часов. На одну ногу берут огромное количество соли: 200–400 граммов. После вымачивания промывают и варят в течение еще четырех часов. Примерно через час варки в бульон добавляют стебель сельдерея, целую морковь и лавровый лист”, – объяснил Макаревич.

После этого свиную ногу надо подрумянить в духовке.

“Чтобы она приобрела румяную ароматную корочку, ее нужно глазировать. Смесь для глазировки составляем из оливкового масла, меда и горчицы. Ею обильно поливаем рульку и отправляем в разогретую духовку минут на 20”, – резюмировал артист.

Он отметил, что блюдо подают с тушеной квашенной капустой и картофельным пюре.

ВИДЕОВидео: Смак Андрея Макаревича / YouTube

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